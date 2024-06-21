كولر يعلق على فوز الأهلي على الداخلية بالدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - علق مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فوز المارد الأحمر على نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر ببطولة الدوري العام المصري.



وقال كولر: "لأهلي فاز في مباراة صعبة اليوم أمام الداخلية، الذي يقدم مباريات كثيرة مميزة ومغايرة لمركز الفريق في الدوري".

وتابع: "صوتي كان مرتفعًا مع اللاعبين بين الشوطين لأني حذرت كثيرًا من التعالي أو التهاون بفريق الداخلية، لأنه فريق مميز".

وأكمل: "خلال الشوط الثاني استجاب اللاعبون لما طلبت، وكان هناك جدية وقتال على كل كرة، حتى تمكنا من حسم المباراة وتحقيق فوز مستحق".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك خلال الجولة المقبلة من بطولة الدوري العام المصري.