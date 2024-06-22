التشكيل الرسمي لمباراة تشيلي وبيرو في كوبا أمريكا 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي منتخب تشيلي نظيره منتخب بيرو اليوم، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا 2024 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت القاهرة، على ملعب "دالاس كاوبويز" بولاية تكساس الأمريكية.

ويدخل منتخب تشيلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كلاوديو برافو.

خط الدفاع: إيسلا، دياز، ليتشنوفسكي، سوازو.

خط الوسط: نونيز، بولجار، أليكسيس سانشيز.

خط الهجوم: دافيلا، فارجاس، فالديز.

فيما جاء تشكيل منتخب بيرو كالتالي:

حراسة المرمى: جاليس.

خط الدفاع: أرواخو، زامبرانو، كالينس.

خط الوسط: بلو، بينيا، كاراتجينا، كيسبي، أدفينكولا.

خط الهجوم: أديسون، لابادولا.

ويشارك منتخبا تشيلي في المجموعة الأولى بالبطولة رفقة كلا من، "الأرجنتين وكندا".