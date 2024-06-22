صراع ثلاثي سعودي على ضم ناتشو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تشهد فترة الانتقالات الصيفية صراعًا ثلاثيًا بين أندية القادسية والاتحاد والنصر بالدوري السعودي على ضم المدافع الإسباني ناتشو.

المدافع الإسباني صاحب الـ 34 عامًا أصبح لاعبًا حرًا بعد نهاية تعاقده مع ريال مدريد وأصبح يحق لأي نادِ ضمه في صفقة انتقال حر.

وذكرت منصة "ريليفو" الإسبانية أن اللاعب لا يعارض الانتقال للدوري السعودي بل منفتح على العروض التي وصلته من أوروبا وأمريكا كذلك.

ويُعد ناتشو من ناشئي ريال مدريد؛ حيث تم تصعيده للفريق الأول في موسم 12/13 ولم يعرف أي نادِ غيره خلال مسيرته.

المدافع الإسباني الدولي خاض بقميص ريال مدريد 475 مباراة بمختلف البطولات سجل 20 هدفًا وصنع 10 لزملائه.

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