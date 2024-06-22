الامارات | فلاح وليد يتلقى عرضا من دبا الحصن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الإمارات اليوم" أن لاعب فريق العين فلاح وليد تلقى عرضاً للانتقال إلى نادي دبا الحصن الصاعد حديثاً إلى المحترفين، وذلك بعد انتهاء عقده مع "الزعيم" وعدم رغبة النادي في تجديد عقده نظراً لخروجه من حسابات الجهاز الفني في الموسم المقبل. على جانب اخر، انتقلت الكأس الأصلية لدوري أبطال آسيا إلى أبوظبي لتستقر في مقر شركة نايكي في مركز ياس مول، وذلك في إطار الجولة الاحتفالية باللقب الذي كان الفريق قد حققه الشهر الماضي على حساب يوكوهاما الياباني. وستكون الفرصة متاحة أمام الجماهير لالتقاط الصور التذكارية بجوار الكأس حتى نهاية يوم غد، على أن تنتقل لوجهة جديدة.