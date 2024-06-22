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الامارات | حارس جورجيا يتصدى لـ 11 تسديدة أمام التشيك في كأس أوروبا 2024

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى الحارس جورجي مامارداشفيلي منتخب جورجيا نقطةً ثمينةً أمام التشيك في التعادل 1-1 على ملعب فولكسبارك في هامبورغ ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة من كأس أوروبا 2024 لكرة القدم.

وتألّق مامارداشفيلي في التصدّي لـ11 تسديدة على مرماه في مباراةٍ كان المنتخب التشيكي الأخطر فيه والأقرب إلى الفوز في المجموعة التي تضمّ البرتغال وتركيا اللذين يلتقيان لاحقاً.

وحصلت جورجيا على أوّل نقطةٍ في مشاركتها الأولى على الإطلاق في البطولة منذ أن حصلت الدولة على استقلالها عن الاتحاد السوفييتي في 1991، وهي النقطة الأولى للتشيك أيضاً في هذه المشاركة.

دخل المنتخبان اللقاء بلا رصيد على وقع خسارتهما في الجولة الأولى، جورجيا أمام تركيا 1-3، والتشيك أمام البرتغال 1-2، وبالتالي كانا يأملان في تحقيق الانتصار لرفع حظوظهما في التأهل إلى ثمن النهائي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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