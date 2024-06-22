أسطورة السليساو بيليه.. "اُخترعت" كرة القدم من أجله و "رفضته" كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

قال عنه بوبي تشارلتون إن كرة القدم ربما "اخترعت من أجله"، وتغنى به معظم المعلقين، واقترنت سيرة المهارات والسرعة باسمه، وأًصبح بطلا وطنيا في موطنه البرازيل، ورمزا رياضيا في جميع أنحاء العالم، أنه أسطورة من السليساو بيليه.

ولكن من الغريب أن بيليه لم يتوج بلقب كوبا أمريكا، على الرغم من الإنجازات التي حققها على صعيد كأس العالم، وعلى مدار 15 عاما مسيرة دولية، لم يشارك بيليه في كوبا أمريكا سوى مرة واحدة فقط، ولكن هدافا لهذه النسخة ولكنه لم يتوج بها.

وظهر بيليه للمرة الأولى مع منتخب البرازيل، عام 1957، في لقاء ودي ضد الأرجنتين، وخسر السليساو بنتيجة 2-1، وسجل بيليه هدفهم الوحيد آنذاك.

وشارك الأسطورة بيليه بعدها في عدة وديات، حتى كأس العالم 1958 وتحقيق أولى ألقابه مع راقصي السامبا، وسجل في هذه النسخة 6 أهداف، وفي العام التالي، كان بيليه في بطولة كوبا أمريكا التي نظمتها الأرجنتين، وفازت بها على حساب منتخب السامبا.

وسجل بيليه في هذه البطولة، 8 أهداف وحصل على جائزتي الهداف وأفضل لاعب، ولكن الأرجنتين حلت ثانية برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الأرجنتين البطل، وقتما كانت البطولة تلعب بنظام الدوري من دور واحد.

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