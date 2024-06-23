ترتيب هدافي بطولة يورو 2024

انتهت منافسات الجولة الثانية، بنهاية مباراة منتخب بلجيكا ضد منتخب رومانيا، اليوم السبت، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

وحقق منتخب بلجيكا فوزًا هامًا على نظيره الروماني، بنتيجة هدفين دون رد.

وكان منتخب ألمانيا أول المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس الأمم، بعد فوزه في أول مباراتين على إسكتلندا والمجر.

وتنطلق أولى مباريات الجولة الثالثة سويسرا ضد ألمانيا يوم الأحد الموافق 23 يونيو، في تمام العاشرة بتوقيت مصر والسعودية على ملعب كومىنسبانك أرينا.

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ترتيب هدافي يورو 2024

1- جمال موسيالا – ألمانيا 2

2- إيفان سكرانز – سلوفاكيا 2

3- جيورج ميكوتادزي – جورجيا 2

4 – كاي هافيرتس – ألمانيا 1

5- فابيان رويز – إسبانيا 1

6- ميشيل أيبشير – سويسرا 1

7- جود بيلينجهام – إنجلترا 1

8- أردا جولر – تركيا 1

9- فلوريان فيرتس – ألمانيا 1

10- فوت فيجورست – هولندا 1

11- كودي جاكبو – هولندا