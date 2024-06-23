اخبار الرياضه

الامارات | صدمة لنجم تركيا من مثله الأعلى.. رونالدو يتجاهل غولر بطريقة غريبة (فيديو)

0 نشر
أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة لنجم تركيا من مثله الأعلى.. رونالدو يتجاهل غولر بطريقة غريبة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لقطة مثيرة بين "الدون" قائد منتخب البرتغال وأردا غولر نجم والمنتخب التركي.

أظهرت لقطات مصورة متداولة على منصة "إكس" عدم مصافحة كريستيانو رونالدو لأردا غولر، على هامش مباراة الفريقين على أرض ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، السبت.

وعقب صافرة النهاية، اقترب أردا غولر من النجم البرتغالي لمصافحته، لكن "الدون" أدار ظهره، وكأنه لم ينتبه للاعب الشاب البالغ من العمر 19 عاماً.

وقال بعض من المتابعين إن رونالدو تجاهل مصافحة أردا غولر، أحد أبرز اللاعبين الصاعدين حول العالم، فيما رأى البعض الآخر أن كريستيانو لم ينتبه للاعب التركي الذي كان يريد تحيته.

وكانت المباراة بمثابة حلم للاعب ريال مدريد الواعد، حيث يعتبر أن رونالدو بمثابة قدوته.

وشارك "صاروخ ماديرا" أساسياً في المباراة التي انتهت بفوز "البحارة" بثلاثية نظيفة، فيما دخل غولر بديلاً في الدقيقة 70.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا