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"فريق محمد شريف".. إقالة البرتغالي بيدرو إيمانويل من قيادة الخليج السعودي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الخليج السعودي رحيل مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل عن منصبه كمدير فني قبل بداية الموسم الجديد 2024/2025.

ولم يكشف نادي الخليج عن السبب مكتفيًا بنشر تصميمًا للمدرب وتوجيه الشكر له عبر الحسابات الرسمية.

ويضم نادي الخليج في صفوفه مهاجم الأهلي السابق محمد شريف.

وتولى صاحب الـ 49 عاماً قيادة الخليج في يوليو 2022.

وأنهى فريق الخليج الموسم الماضي من الدوري السعودي في المركز 11 برصيد 37 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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