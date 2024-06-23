اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق الموسم الجديد في الدوري وفتح القيد

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري بالإضافة إلى فتح فترة القيد.

وأرسل اتحاد الكرة خطابًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يؤكد خلاله بدء النسخة الجديدة من مسابقة الدوري المصري، في سبتمبر المقبل، على أن ينتهى الموسم في 15 يونيو 2025 بحد أقصى.

كما شهد الخطاب أيضًا تأكيد اتحاد الكرة على فتح القيد الصيفي، على نظام TMS في الأول من أغسطس، بينما يتم تحديد موعدًا في الشهر نفسه لفتح القيد للأندية.

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جدير بالذكر أن مسؤلو الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية، قد أكدوا أن هناك رغبة بتطبيق نظام الدوري من الدور الواحد.

وجاء هذا الاقتراح من أجل الانتهاء من مسلسل عدم قدرة إنهاء الدوري في وقت مُبكر مع جميع دوريات العالم.