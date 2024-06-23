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تأهل 3 منتخبات.. جدول ترتيب مجموعات يورو 2024 قبل بداية الجولة الأخيرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تبدأ الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024" اليوم الأحد.

وقبل بداية الجولة الأخيرة، تأهل 3 منتخبات لدور الـ16 بعد جمع العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط (ألمانيا، إسبانيا، البرتغال).

ويلاقي منتخب ألمانيا نظيره سويسرا، بينما يواجه المجر منافسه اسكتلندا، في تمام الساعة العاشرة مساء.

ترتيب المجموعة الأولى في يورو 2024

1. ألمانيا - 6 نقاط (تأهل)

2. سويسرا - 4 نقاط

3. اسكتلندا - نقطة

4. المجر - دون نقاط

ترتيب المجموعة الثانية في يورو 2024

1. إسبانيا - 6 نقاط (تأهل)

2. إيطاليا - 3 نقاط

3. ألبانيا - نقطة

4. كرواتيا - نقطة

ترتيب المجموعة الثالثة في يورو 2024

1. إنجلترا - 4 نقاط

2. الدنمارك - نقطتين

3. سلوفينيا - نقطتين

4. صربيا نقطة

ترتيب المجموعة الرابعة في يورو 2024

1. هولندا - 4 نقاط

2. فرنسا - 4 نقاط

3. النمسا - 3 نقاط

4. بولندا - نقطة

ترتيب المجموعة الخامسة في يورو 2024

1. رومانيا - 3 نقاط

2. بلجيكا - 3 نقاط

3. سلوفاكيا - 3 نقاط

4. أوكرانيا - 3 نقاط

ترتيب المجموعة السادسة في يورو 2024

1. البرتغال - 6 نقاط (تأهل)

2. تركيا - 3 نقاط

3. التشيك - نقطة

4.جورجيا - نقطة

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