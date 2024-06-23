تأهل 3 منتخبات.. جدول ترتيب مجموعات يورو 2024 قبل بداية الجولة الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
تبدأ الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024" اليوم الأحد.
وقبل بداية الجولة الأخيرة، تأهل 3 منتخبات لدور الـ16 بعد جمع العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط (ألمانيا، إسبانيا، البرتغال).
ويلاقي منتخب ألمانيا نظيره سويسرا، بينما يواجه المجر منافسه اسكتلندا، في تمام الساعة العاشرة مساء.
ترتيب المجموعة الأولى في يورو 2024
1. ألمانيا - 6 نقاط (تأهل)
2. سويسرا - 4 نقاط
3. اسكتلندا - نقطة
4. المجر - دون نقاط
ترتيب المجموعة الثانية في يورو 2024
1. إسبانيا - 6 نقاط (تأهل)
2. إيطاليا - 3 نقاط
3. ألبانيا - نقطة
4. كرواتيا - نقطة
ترتيب المجموعة الثالثة في يورو 2024
1. إنجلترا - 4 نقاط
2. الدنمارك - نقطتين
3. سلوفينيا - نقطتين
4. صربيا نقطة
ترتيب المجموعة الرابعة في يورو 2024
1. هولندا - 4 نقاط
2. فرنسا - 4 نقاط
3. النمسا - 3 نقاط
4. بولندا - نقطة
ترتيب المجموعة الخامسة في يورو 2024
1. رومانيا - 3 نقاط
2. بلجيكا - 3 نقاط
3. سلوفاكيا - 3 نقاط
4. أوكرانيا - 3 نقاط
ترتيب المجموعة السادسة في يورو 2024
1. البرتغال - 6 نقاط (تأهل)
2. تركيا - 3 نقاط
3. التشيك - نقطة
4.جورجيا - نقطة
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