"من البرازيل إلى ألمانيا".. رحلة ملكة جمال كرواتيا مع كرة القدم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أثارت ملكة جمال كرواتيا إيفا نول الجدل خلال الأيام الماضية، خاصة منذ انطلاق بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، بسبب إطلالتها المميزة والجريئة التي تظهر بها خلال المباريات.

وظهرت نول في أكثر من مباراة ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، أبرزها التواجد في مباراة إسبانيا وكرواتيا في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بالبطولة، والتي انتهت بفوز المنتخب الإسباني بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتبلغ إيفا نول من العمر 29 عاماً، حيث إنها تعد من مواليد سبتمبر عام 1995، في مدينة فرانكفورت الألمانية، قبل أن تنتقل بعمر ال 7 سنوات إلى البوسنة والهرسك، عقب انتهاء الحرب اليوغوسلافية، ثم انتقلت إلى كرواتيا واستقرت بها.

إيفا نول البداية في البرازيل والشهرة في قطر:

وبدأ نول الظهور على الساحة في مدرجات كرة القدم، بداية من بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل، خلال التواجد في مباراة البرازيل وكرواتيا في 12 يونيو 2014، بالإضافة إلى ظهورها في مونديال روسيا 2018، وحضورها المباراة النهائية والتي جمعت بين فرنسا وكرواتيا في 15 يوليو 2018.

وعرفت إيفا بقوة، خلال مونديال قطر 2022، خاصة بعد انتشار الكثير من الأخبار بمنعها من حضور المباريات، لظهورها بملابس تخالف القواعد العامة في البلاد، وهو ما قامت بنفيه نول بعد ذلك من خلال نشر الكثير من الصور من مدرجات ملاعب كأس العالم قطر 2022، خلال حضورها للمباريات.

إيفا واستغلال البطولات الكبرى في عرض منتجاتها

وتمتلك إيفا نول علامة تجارية خاصة بها في ملابس السباحة، والذي وجدت في ملاعب كرة القدم فرصة كبيرة لعرضها وإظهارها من خلال ارتدائها لهذه المنتجات خلال حضورها المباريات، ولكن بألوان العلم الكرواتي.

ويصل عدد متابعين نول على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، إلى 3 مليون متابع.

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