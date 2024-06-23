شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفوز على المصرى 2 / 0 فى الجولة الـ27 للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيراميكا على نظيره المصري 2 / 0 في المباراة التي أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري، ليرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 37 في المركز الثامن ويتوقف رصيد المصري عند النقطة 42 في المركز الثالث.

أحرز هدف سيراميكا، صديق أوجولا في الدقيقة 14 من عمر المباراة، ثم عزز أحمد ياسر ريان بهدف ثاني لسيراميكا في الدقيقة 86.

بدأ المصري مباراته بتشكيل ضم كلا من: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي و فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء: محمد شحاته، أحمد عيد، محمد طارق، عمرو موسى، حسين فيصل، يوسف الجوهري، ايزي ايميكا، غيلاس جناوي، الناشئ أحمد شرف.

جاء تشكيل سيراميكا كالتالي: محمد بسام ومحمد توني وخالد صبحي وسعد سمير وعبد الرحمن خالد "بودي" وإبراهيم محمد ومحمد عادل وأحمد قندوسي وصديق أوجولا وجون إيبوكا وأحمد بلحاج.

وعلى مقاعد البدلاء: محمد كوكو – محمد سامي – محمد فايز – نور علاء – محمد إبراهيم – أحمد القرموطي – مروان عثمان – فيفور أكيم – أحمد ياسر ريان.