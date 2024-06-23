القادسية يتغلب على الاتحاد في صفقة ناتشو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقترب ناتشو فيرنانديز، قائد فريق ريال مدريد ، من إكمال إجراءات انتقاله إلى نادي القادسية السعودي، بعدما أعلن في وقت سابق رحيله عن الملكي بنهاية عقده، حيث يتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة من طرف النادي الصاعد مؤخرا إلى دوري روشن.

ووفقا لصحيفة «آس» الإسبانية فإن صاحب الـ34 عاما قد اتفق على كل تفاصيل العقد الذي سيربطه بنادي القادسية، حيث سيحمل ألوانه لمدة عامين على أن يتقاضى راتبا سنويا صافيا قيمته 10 ملايين يورو.

ثورة القادسية

وبعدما كان اسمه مرتبطا بالانتقال إلى الاتحاد السعودي الذي يلعب له زميله السابق في الريال، الفرنسي كريم بنزيما، وكذلك إلى الدوري الأمريكي، قرر ناتشو أخيرا اللعب لمصلحة القادسية، الذي يستعد لإحداث ثورة كبيرة في صفوف الفريق من أجل المنافسة على الألقاب الموسم المقبل.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن اللاعب الدولي الإسباني قد اجتاز الفحص الطبي فعليا تمهيدا لتوقيع عقود انتقاله إلى النادي السعودي، دون تحديد موعد الإعلان عن الصفقة، والذي سيكون غالبا بعد انتهاء مشوار اللاعب في بطولة كأس أمم أوروبا 2024 المقامة في ألمانيا.

وكانت شبكة «relevo» الإسبانية كشفت في وقت سابق أن نادي القادسية أصبح النادي الأقرب لضم الإسباني ناتشو فيرنانديز خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024، بعد أن توقفت اتصالات الاتحاد مع مدافع ريال مدريد خلال الأيام الماضية.

نجوم عالميون

ووفقا لما ورد، فإن الاتحاد فقد قوته في المفاوضات؛ لعدم معرفته بميزانيته المخصصة للتعاقدات الأجنبية هذا الصيف، بعكس القادسية، الصاعد حديثا إلى دوري روشن السعودي، والمملوك لشركة أرامكو السعودية؛ إذ لديه ميزانية محددة، يستطيع من خلالها ضم لاعبين عالميين.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد تابع لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ويعتمد في تعاقداته على الميزانيات التي تفرضها الحكومة للموسم التالي، وما يزال لا يعرف المبلغ الإجمالي الذي سيتعين عليه إنفاقه في سوق الانتقالات الصيفية 2024؛ لمحاولة الحصول على خدمات لاعبين مشهورين من الخارج.

أكبر اللاعبين المتوجين

ويشارك ناتشو برفقة المنتخب الإسباني في يورو 2024، حيث لعب أساسيا في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات أمام كرواتيا، بينما بقي حبيس دكة البدلاء خلال مباراة الجولة الثانية أمام المنتخب الإيطالي.

وسيغادر ناتشو فريقه ريال مدريد الذي لعب لفريقه الأول 364 مباراة خلال 12 عاما متتاليا، أي منذ تصعيده من الفريق الرديف «كاستيا» عام 2012، حيث يعد أحد أكبر اللاعبين المتوجين في تاريخ النادي، ويمتلك في جعبته 26 لقبا متنوعا، بين المحلي والأوروبي والعالمي.

نجح المدافع «الجوكر» في حصد 6 ألقاب دوري أبطال أوروبا برفقة ريال مدريد، آخرها كان في الموسم المنقضي على حساب بوروسيا دورتموند الألماني، حيث شارك أساسيا في المباراة النهائية التي فاز بها فريقه بهدفين نظيفين على ملعب ويمبلي.

من هو ناتشو فيرنانديز؟

لاعب كرة قدم إسباني يلعب في مركز الدفاع مع ريال مدريد الإسباني والمنتخب الإسباني.

أمضى مسيرته بأكملها مع ريال مدريد بعد ظهوره لأول مرة مع الفريق الأول في عام 2011.

شارك في أكثر من 300 مباراة وفاز بالعديد من الجوائز مع ريال مدريد.

فاز بما مجموعه 26 لقبا في ريال مدريد، مما جعله اللاعب الأكثر تتويجا في تاريخ النادي.

لعب ناتشو أول مباراة دولية له مع منتخب إسبانيا في عام 2013.

كان ضمن تشكيلة الفريق في كأس العالم 2018.

ألقاب ناتشو فيرنانديز مع ريال مدريد: