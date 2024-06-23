شرط جزائي يعيق انتقال لياو إلى الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف تقرير صحفي عن تطورات بخصوص مفاوضات البرتغالي رافائيل لياو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إي سي ميلان الإيطالي مع نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط لياو الذي يشارك حاليا رفقة منتخب بلاده البرتغال في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، بالانتقال إلى صفوف نادي الهلال، حيث ذكرت تقارير صحفية إيطالية عن وجود عرض يتجاوز 100 مليون يورو.

وبحسب صحيفة سيمبري ميلان، فإن والد لياو قد التقى بالفعل مع مبعوث سعودي من أجل بدء مفاوضات حاسمة لانتقال نجله إلى صفوف نادي الهلال بدءا من الموسم المقبل.

ويمتلك لياو شرطا جزائيا مع فريقه الحالي ميلان يقدر بـ 175 مليون يورو، إلا أن الصحيفة قد أكدت بأنه لم يتم تقديم أي عرض رسمي لضم لياو خلال الجلسة، وأن الأمور توقفت عند كونها محادثات فقط.

وأشارت العديد من المصادر إلى أنه من المرجح رفض العرض الهلالي؛ لأن لياو لا يرغب ترك كرة القدم الأوروبية.

وذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أمس أن باولو فونسيكا المدير الفني لفريق ميلان، أبلغ لياو بأنه سيكون صاحب أولوية كبرى خلال الموسم المقبل، ولا يجب عليه الرحيل.

يذكر أن لياو قد تدرب من قبل مع مواطنه البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني الحالي لفريق الهلال، خلال بداية مسيرته الكروية داخل نادي سبورتينج لشبونة عام 2017.