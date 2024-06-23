اخبار الرياضه

أنشطة وتدريبات متنوعة بمركز شباب النصر بالإسكندرية

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ياسر رشاد - القاهرة - نفذت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية  برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية انشطة وتدريبات متنوعة بمركز شباب النصرالتابع لفرع شباب وسط ‏الاسكندرية برئاسة حمدي شعبان رئيس مجلس الإدارة 
وشملت التدريبات فريق الكاراتيه والجمباز و التايكوندو بالمركز

و تأتي هذه التدريبات في إطار توجيهاتالدكتور اشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة                         
واللواء محمد الشريف  محافظ الاسكندرية
بالسعي الدائم للعمل علي تفعيل الأنشطة للطلائع والشباب السكندري و تسخير لتحقيق أهداف  التنمية المستدامة ...

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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