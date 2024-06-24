الامارات | 7 نجوم يخوضون «البطولة الأخيرة» في كأس أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد النسخة الحالية من بطولة كأس أوروبا 2024، المقامة في ضيافة ألمانيا، الظهور الأخير لسبعة من أساطير ونجوم الساحرة المستديرة، أبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأكثر مشاركة وتسجيلاً في تاريخ البطولة. ويقترب النجوم السبعة من اعتزال كرة القدم، ما يفتح الباب مستقبلاً لنجوم شباب جدد.

«الإمارات اليوم» ترصد هؤلاء النجوم الذين يخوضون مشاركتهم الأخيرة في «أمم أوروبا»، وعلى رأسهم رونالدو.

يقود رونالدو في «يورو 2024» المنتخب البرتغالي للمرة الـ11 في بطولة كبرى، وهو اللاعب الوحيد الذي يشارك للمرة السادسة على التوالي في تاريخ بطولة أوروبا. وأسهم حضوره القوي وأهدافه في تحقيق البرتغال لقبها الوحيد في البطولة سنة 2016. وفي البطولة الحالية، شارك في أول مباراتين أمام التشيك وتركيا، وفازت فيهما البرتغال بنتيجتي (٢-١، و3-0) لتضمن مكانها في دور الـ16.

أيضاً من أبرزهم، زميل رونالدو سابقاً في ريال مدريد، صانع الألعاب في منتخب كرواتيا لوكا مودريتش، الذي حقق نجاحات كبيرة مع كرواتيا، رغم عدم فوزه بأي لقب كبير مع منتخب بلاده. وبات على مشارف الاعتزال، بعد مسيرة امتدت لـ164 مباراة دولية سجل خلالها لكرواتيا 23 هدفاً.

أيضاً، نجم كبير آخر يسعى إلى ختام مشواره باللقب الأوروبي، وهو المخضرم الألماني توني كروس الذي اعتزل كرة القدم مع ناديه ريال مدريد، وباتت هذه آخر بطولة له مع منتخب بلاده. ويُعدُّ كروس أكثر اللاعبين الألمان تتويجاً في شتى البطولات مع المنتخبات والأندية، ولعب لألمانيا للمرة الأولى في 2010، وكان أحد أسباب فوز ألمانيا بكأس العالم 2014.

وفي ألمانيا أيضاً قائد «المانشافت» مانويل نوير، والراغب أيضاً في الجمع بين لقب كأس العالم 2014، وبطولة أوروبا. وحرس نوير شباك ألمانيا لـ119 مباراة، منها 49 مباراة بشباك نظيفة.

وفي البرتغال، يظهر في هذه البطولة، وللمرة الخامسة على التوالي، أكبر لاعب في تاريخ المسابقة سناً، وهو كيبلر فيريرا الشهير بـ«بيبي». ولعب للبرتغال للمرة الأولى سنة 2007، وظهر في 131 مباراة دولية وله ثمانية أهداف.

نجم آخر، هو قناص المنتخب الفرنسي، أوليفييه جيرو، الذي قرر الاعتزال بعد كأس أوروبا، ولعب لفرنسا 131 مباراة، وله 57 هدفاً، وأبرز إنجازاته الفوز بكأس العالم في مونديال روسيا 2018. أما النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، الذي مايزال لاعباً في برشلونة، فقد اقترب منتخب بلاده من وداع البطولة رسمياً، بعد خسارته أول مباراتين في المجموعة الرابعة أمام النمسا وهولندا. بينما ليفاندوفسكي لم يشارك حتى الآن بسبب الإصابة. ولعب ليفاندوفسكي في تاريخه لبولندا 151 مباراة وسجل 82 هدفاً.

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