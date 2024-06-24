ثنائي الزمالك يطالبون الرحيل عاجلا وجوميز يحسمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

طلب ثنائي الفريق الأول لنادي الزمالك، الرحيل بشكل رسمي عن الأبيض، خلال شهر يونيو الحالي.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن الثنائي محمود علاء والفلسطيني ياسر حمد، طلبا الرحيل بشكل رسمي عن نادي الزمالك مع نهاية الشهر الحالي.

وأوضح المصدر، أن محمود علاء انتهى عقده بشكل رسمي مع نادي الزمالك، بينما ياسر حمد خرج من حسابات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

وأضاف المصدر، أن جوميز حسم أمره بشأن الثنائي، وأبدى موافقته على رحيلهم، من أجل البحث عن وجهتهم المقبلة، في ظل عدم مشاركتهم في المباريات الفترة الماضية.

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك قد تعاقد مع الفلسطيني ياسر حمد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر، ولكنه لم يقدم المستوى المطلوب، وشارك في دقائق معدودة.