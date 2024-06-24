رئيس رابطة الأندية يحذر الزمالك والمصري: قد يحرما من المشاركة الأفريقية لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، أزمة تهدد مشاركة فريقي الزمالك والمصري، في البطولات الإفريقية الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يشارك فريقي الزمالك والمصري البورسعيدي، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل، وفقا للائحة، حيث يشارك الأبيض حاملا للقب البطولة، بينما يشارك المصري بعد تواجده في المربع الذهبي وفقا لجدول ترتيب الدور الأول للدوري.

قال أحمد دياب في لقاء تلفزيوني عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "مشاركة فريقي الزمالك والمصري القارية في الموسم المقبل، مهددة وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي، بسبب القضايا الخارجية التي يعانوا منها".

وأوضح: "حال عدم حل ناديي الزمالك والمصري، مشكلة إيقاف القيد الخاصة بهما، قبل نهاية الشهر الجاري، ستكون مشاركتهما مهددة، ونتمنى تجنب هذا الأمر سريعا".

اقرأ أيضا:

"فاض الكيل وحذرنا من كوارث".. تعليق ناري من ميدو على انسحاب الزمالك

ثنائي الزمالك يطالبون الرحيل عاجلا وجوميز يحسمها