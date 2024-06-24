"النادي الوحيد".. كاف يعتمد رخصة الأهلي للمشاركة في البطولات الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

كشف مصدر مطلع، اعتماد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، اعتماد الرخصة الأفريقية للنادي الأهلي، للمشاركة في بطولات كاف الموسم المقبل.

ونجح النادي الأهلي في تحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، على حساب فريق الترجي التونسي، وضمن المشاركة في بطولة الموسم المقبل.

وأوضح المصدر، أن رخصة النادي الأهلي هي الوحيدة التي تم اعتمادها من خلال اتحاد الكرة في مراجعة تمت على مدار 48 ساعة من تاريخ غلق باب التسجيل عبر المنصة أول أمس السبت 22 يونيو.

وأضاف المصدر أن آخر مهلة لمراجعة بيانات كافة الأندية واعتمادها قبل يوم 30 يونيو.

وأكمل المصدر أن هناك صعوبة إجراء أي مد في المواعيد بعد هذا الموعد، وفي حالة عدم اعتماد ملف أي نادي يرشح الاتحاد المحلي النادي الذي يليه في الترتيب للمشاركة في المسابقات الأفريقية.

وأتم المصدر أن هناك خطابا صدر يوم 2 مايو الماضي شدد على أن أي ناد عليه مستحقات مالية بناء على أحكام نهائية صدرت قبل 31 مارس 2024 لن يسمح له بالمشاركة إلا بعد تسوية المستحقات.

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