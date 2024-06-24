صدمة مدوية للزمالك بإيقاف القيد للمرة الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تعرض نادي الزمالك لإيقاف القيد للمرة الثالثة هذا الموسم، بسبب المستحقات السابقة لمساعدي البرتغالي جيسفالدو فيريرا.

وكان الاتحاد الدولي، لكرة القدم أخطر نادي الزمالك، بتوقيع عقوبة إيقاف القيد بسبب عدم دفع مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، وأيضا مستحقات روي أجواش مساعد فيريرا السابق.

وعلم موقع الخليج 365، أن نادي الزمالك، تلقى عقوبة إيقاف جديدة لمدة 3 فترات بسبب مستحقات الثنائي أندرية أوليفيرا مدرب أحمال ودانيال جونزاليس محلل أداء، ضمن الجهاز الفني السابق للبرتغالي فيريرا.

وأوضح المصدر، أن الثنائي يتبقى لهم مستحقات تقدر بمبلغ 14 ألف دولار، لكل واحد، لم يحصلوا عليها.

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