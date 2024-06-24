بيان الزمالك.. رسميا مجلس لبيب يقرر الانسحاب من مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي الزمالك عبر بيان رسمي عدم خوض مباراة الأهلي المقرر لها غدا الثلاثاء.

وأوضح الزمالك في بيانه أن سبب الامتناع عن خوض مباراة الغد، هي ظروف قهرية، نظرا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي يرسخ قواعد ومبادىء كرة القدم.

وجاء نص بيان الزمالك كالتالي: "تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيداً، أن جماهير الزمالك العظيمة دوماً تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفاً قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غداً نظراً لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي يرسخ قواعد ومبادىء كرة القدم".

وأضاف: "وتتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجله ونحترمه، و نثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، و فعلاً كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبدا".

وأتم الزمالك في بيانه: "فعذراً لأننا لا نملك سوى هذا القرار، و شكراً لتفهم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف، الزمالك أولاً".