بعد انسحاب الزمالك.. أول رد فعل من الأهلي بشأن مباراة القمة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، عدم خوض مباراة الأهلي المقرر لها غدا الثلاثاء.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" موقف الأهلي من مباراة القمة بعد إعلان الزمالك الانسحاب.

وأكد المصدر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي يسير بنفس خطواته وكأنه هناك مباراة أمام الزمالك غدا ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وأوضح المصدر أن الأهلي لم يتلق أي خطاب رسمي حتي تلك اللحظة يفيد بعدم لعب الزمالك اللقاء.

وأردف المصدر أن فريق الأهلي سيدخل معسكر مغلق بشكل طبيعي ولن يتعامل مع الأمور الودية وحين وصول خطاب رسمي سيتم مناقشة الأمر.

وأتم المصدر أن المارد الأحمر اختتم تدريباته باستاد مختار التتش استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها مساء غد بالدوري.

الجدير بالذكر أن نص بيان الزمالك جاء كالتالي: "تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيداً، أن جماهير الزمالك العظيمة دوماً تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفاً قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غداً نظراً لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي يرسخ قواعد ومبادىء كرة القدم".

وأضاف: "وتتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجله ونحترمه، و نثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، و فعلاً كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبدا".

وأتم الزمالك في بيانه: "فعذراً لأننا لا نملك سوى هذا القرار، و شكراً لتفهم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف، الزمالك أولاً".

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