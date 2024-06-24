الاتحاد يقترب من مدرب فرانكفورت الألماني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ربطت تقارير أجنبية سعي نادي الاتحاد إلى التعاقد مع المدير الفني الألماني، دينو توبمولر المدير الفني لآينتراخت فرانكفورت الألماني، تقابلها موافقته على قيادة الفريق في دوري روشن للموسم الكروي الجديد، خلفا للأرجنتيني مارسيلو جالاردو، الذي لم تتم إقالته بعد بشكل رسمي.

ويبحث الرئيس الاتحادي الجديد لؤي ناظر مع المدير التنفيذي للنادي آلية لكسر العقد التدريبي لدينمو توبمولر مع ناديه الحالي آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي يرتبط معه بعقد تدريبي حتى نهاية موسم 2026.، بعد أن تحصل نادي الاتحاد على موافقة المدير الفني الجديد لتولي مهمته الأولى في منطقة الشرق الأوسط وخارج ألمانيا. ولم ينف أو يؤكد دينو توبمولر تلك الأنباء التي تفيد برحيله للملاعب السعودية.

وأنهى دينو توبمولر موسمه مع فرانكفورت من الدوري الألماني في المركز السادس.

بعدما استهل مشواره التدريبي مع دوديلانج في لوكسمبورج بين 2016، و2019، محرزا معه لقب الدوري 3 مرات.

ويجيد المدير الفني المرشح لخلافة الأرجنتيني مارسيلو جالاردو الإنجليزية والفرنسية بطلاقة، مما سيسهل عملية التواصل مع لاعبي الفريق الاتحادي في حالة التعاقد معه.

ودينو هو نجل المدرب السابق كلاوس توبمولر الذي قاد باير ليفركوزن إلى وصافة دوري أبطال أوروبا 2002.