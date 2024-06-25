الامارات | إندريك ينضم إلى عظماء "السامبا".. أصغر برازيلي منذ 2011 في كوبا أميركا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على غرار عظماء الساحرة المستديرة في بلاد "راقصو السامبا" أمثال الأسطورة بيليه، ظهر البرازيلي إندريك لأول مرة في بطولة "كوبا أميركا 2024"، المقامة حالياً في الولايات المتحدة.

وشارك أندريك في الدقيقة 71 من عمر مباراة البرازيل وكوستاريكا (فجر الثلاثاء)، التي انتهت بالتعادل دون أهداف في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

ولجأ مدرب منتخب البرازيل، دوريفال جونيور، للاعتماد على إندريك، الذي يمتلك مهارة مذهلة أظهرها في مثل هذه السن المبكرة مع فريقه بالميراس البرازيلي.

وبعد ظهوره لأول مرة في "كوبا أميركا" وهو في الـ17 من عمره، فإن إندريك شارك بالفعل في المسابقة في سن أصغر من أعظم لاعب كرة برازيلي على الإطلاق، بيليه، الذي كان يبلغ من العمر 18 عاماً، حينما سجل ظهوره الأول في تلك البطولة العريقة.

وكانت مواجهة كوستاريكا المباراة الرسمية الأولى لإندريك بقميص منتخب البرازيل الأول، بعدما سبق أن شارك في 4 لقاءات ودية في وقت سابق من العام الحالي.

أوضح الموقع الألكتروني الرسمي للبطولة، إن هذه هي مجرد بداية صيف هائل بالنسبة لإندريك، الذي سينتقل بعد البطولة عبر المحيط الأطلسي للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني.

وأصبح إندريك، الذي ولد في 21 يوليو 2006، أصغر لاعب يرتدي قميص منتخب البرازيل في (كوبا أميركا) منذ نسخة عام 2011، التي شهدت مشاركة لوكاس مورا بعمر الـ18 عاماً.