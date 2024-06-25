الامارات | موعد المباراة الأولى للمنتخب الإماراتي الشاب في "غرب آسيا"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستهل منتخب الشباب لكرة القدم تحت 20 عاما مشواره في الديار العربية "غرب آسيا" التي تقام في مدينة الطائف في السعودية بلقاء نظيره البحريني عند الساعة الساددسة من مساء غد بتوقيت الإمارات، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، علما ان البطولة تقام اعتبارا من اليوم حتى الخامس من يوليو المقبل بمشاركة 12 منتخبا، ويلعب الأبيض الشاب ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب كلا من البحرين وسورية وفلسطين.

يذكر أن بعثة المنتخب كانت قد غادر إلى السعودية السبت الماضي بصحبة 23 لاعباً لخوض منافسات هذه البطولة.

ووفقا لشروط البطولة فإنه يتاهل صاحب المركز الأول المجموعات الثلاث إلى الدور نصف النهائي للبطولة بإلاضافة إلى أفضل منتخب في المركز الثاني.