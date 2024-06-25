أرقام قياسية بعد تعادل فرنسا وبولندا في يورو 2024

سقط منتخب فرنسا، في فخ التعادل الإيجابي أمام بولندا بنتيجة 1-1، بالجولة الثالثة من كأس أمم أوروبا 2024، ليضمن الديوك التأهل إلى ثمن النهائي في وصافة المجموعة الرابعة.

وأقيمت المباراة على ملعب “سيغنال إيدونا بارك”، مواجهة فرنسا أمام بولندا، وتحت أشعة الشمس الحارقة، حيث اضطر حكم المواجهة، الإيطالي ماركو غيدا إيقاف المواجهة عند الدقيقة (28) من أجل منح فرصة للاعبين للتزود بالمياه.

سجل مبابي أول أهدافه في بطولة كأس أمم أوروبا عند الدقيقة (56) بتسجيله هدف منتخب فرنسا الأول عبر ركلة جزاء، وتعادل روبرت ليفاندوفسكي، في الدقيقة (79) عبر ركلة جزاء تسبب فيها دايو أوباميكانو.

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أرقام قياسية بعد تعادل بولندا وفرنسا في أمم أوروبا 2024:

سجل كيليان مبابي أول هدف له في بطولة أمم أوروبا، بعد خوض 6 مباريات خلال نسختين.سجل روبرت

ليفاندوفسكي الآن نفس عدد الأهداف في بطولة أوروبا مثل تييري هنري وواين روني ورود فان نيستلروي وزلاتان إبراهيموفيتش (6).

شارك أنطوان جريزمان الآن في عدد أكبر من المباريات خارج الملعب مع منتخب فرنسا أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ البلاد (33).