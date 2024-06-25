15 لقاء.. الرابطة تعلن مواعيد مؤجلات الأهلي والمباريات حتى نهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلنت رابطة الأندية المصري جدول مواعيد مؤجلات الأهلي والمباريات حتى نهاية موسم 2023/24 للدوري الممتاز.

وشهد جدول مباريات الرابطة خوض الأهلي 15 لقاء خلال 49 يوما فقط.

وشهدت الفترة الاخيرة حالة من التوتر في الكرة المصرية، حيث انسحب الزمالك من مباراة الأهلي التي كان من المقرر لها اليوم الثلاثاء، ورفض الأبيض خوضها دون تنفيذ مطالبهم التي قدموها لاتحاد الكرة.

مواعيد مؤجلات الأهلي

- الأهلي ضد طلائع الجيش، 1 يوليو (الجولة 13)

- الأهلي ضد بيراميدز، 12 يوليو (الجولة 14)

- مودرن فيوتشر ضد الأهلي، 16 يوليو (الجولة 17)

- المصري ضد الأهلي، 26 يوليو (الجولة 18)

- الأهلي ضد سيراميكا، 29 يوليو (الجولة 19)

- الأهلي ضد المقاولون العرب، 4 أغسطس (الجولة 23)

- سموحة ضد الأهلي، 8 أغسطس (الجولة 24)

- الأهلي ضد زد، 11 أغسطس (الجولة 25)

مواعيد مباريات الأهلي حتى نهاية الموسم

- الأهلي ضد فاركو، 28 يونيو (الجولة 28)

- الأهلي ضد الداخلية، 4 يوليو (الجولة 29)

- الأهلي ضد طلائع الجيش، 8 يوليو (الجولة 30)

- بيراميدز ضد الأهلي، 22 يوليو (الجولة 31)

- الأهلي ضد البنك، 1 أغسطس (الجولة 32)

- إنبي ضد الأهلي، 14 أغسطس (الجولة 33)

- الأهلي ضد مودرن فيوتشر، 17 أغسطس (الجولة 34)

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