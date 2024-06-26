موعد مباراة ألمانيا ضد الدنمارك في ثمن نهائي يورو 2024

نجح منتخب الدنمارك في التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس أمم أوروبا بعد تعادله سلبيًا أمام صربيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والآخيرة من يورو 2024.

وبهذا التعادل السلبي أنهت الدنمارك مشوارها في دور المجموعات في المركز الثاني في المجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط، لتتأهل كوصيف للمجموعة.

وضمن المنتخب الدنماركي تأهله إلى دور الستة عشر رفقة إنجلترا وسلوفينيا، بينما ودعت صربيا البطولة.

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ويستعد منتخب الدنمارك لمواجهة متصدر المجموعة الأولى وهو منتخب ألمانيا، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، ثم تصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث وفق عدد النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة ثم اللجوء للعب النظيف.

موعد مباراة ألمانيا والدنمارك في دور الـ16 في يورو 2024

تُقام المباراة يوم السبت المقبل، 29 يونيو 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية