اخبار الرياضه

موعد مباراة ألمانيا ضد الدنمارك في ثمن نهائي يورو 2024

0 نشر
0 تبليغ

منتخب ألمانيا - يورو 2024

منتخب ألمانيا - يورو 2024

نجح منتخب الدنمارك في التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس أمم أوروبا بعد تعادله سلبيًا أمام صربيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والآخيرة من يورو 2024.

وبهذا التعادل السلبي أنهت الدنمارك مشوارها في دور المجموعات في المركز الثاني في المجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط، لتتأهل كوصيف للمجموعة.

وضمن المنتخب الدنماركي تأهله إلى دور الستة عشر رفقة إنجلترا  وسلوفينيا، بينما ودعت صربيا البطولة.

أقرأ أيضًا.. إنجلترا تتعادل سلبيًا مع سلوفينيا وتتأهل إلى ثمن نهائي يورو 2024

ويستعد منتخب الدنمارك لمواجهة متصدر المجموعة الأولى وهو منتخب ألمانيا، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، ثم تصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث وفق عدد النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة ثم اللجوء للعب النظيف.

موعد مباراة ألمانيا والدنمارك في دور الـ16 في يورو 2024

تُقام المباراة يوم السبت المقبل، 29 يونيو 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا