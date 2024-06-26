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"مجموعة الأرجنتين".. كندا تفوز على بيرو في كوبا أمريكا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
فاز منتخب كندا على بيرو، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات كوبا أمريكا.
وشهدت المباراة حالة طرد للاعب بيرو ميجيل آراخو في الدقيقة 59، بعدها أحرز جوناثان ديفيد هدف المباراة الوحيد لصالح كندا، في الدقيقة 74.
وحصد منتخب كندا أول ثلاث نقاط في المجموعة الأولى، ليحتل المركز الثاني، خلف منتخب الأرجنتين المتصدر.
وجاء ترتيب المجموعة الأولى بعد المباراة كالآتي:
الأرجنتين، مباراة، 3 نقاط
كندا، مباراتين، 3 نقاط
تشيلي، مباراة، 1 نقطة
بيرو، مباراتين، 1 نقطة

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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