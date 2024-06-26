متروفيتش يتعرض لحملة هجومية بعد وداع "يورو 2024" لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - غادر ألكسندر ميتروفيتش، لاعب الهلال السعودي، رفقة منتخب صربيا، من دور الـ 16 ببطولة يورو 2024، بعدما حل المنتخب في المركز الرابع والأخير بالمجموعة الثالثة، بعد التعادل سلبيًا مع الدنمارك أمس الثلاثاء.

وشن طارق الجلاهمة، لاعب سابق، ومحلل رياضي بقنوات «بي إن سبورتس»، حملة هجومية بسبب مستوى ميتروفيتش في المباراة التي جمعت بين صربيا والدنمارك، ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وأكد الجلاهمة في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية اللقاء، أن أسوء شيء في اللقاء هو تمثيل ميتروفيتش للحصول على ركلة جزاء، لافتًا النظر إلى أن اللاعب حرص الحصول على ركلة جزاء أكثر من تسجيل هدف.

ورد محمد البكيري، الناقد الرياضي، على تصريحات طارق الجلاهمة، بخصوص مستوى ميتروفيتش في المباراة، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «أكس».

وقال البكيري في تغريدة عبر حسابه الرسمي: "كل الحكاية ميتروفيتش تغير عليه المسرح و والمكان والجمهور والكاميرات، ففشل في تمثيل دوره الساخر".