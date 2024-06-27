الامارات | الوصل يتصدر قائمة «الغرامات الانضباطية».. وأدنى عقوبة للتذمر 4 آلاف درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر نادي الوصل قائمة أعلى الأندية من حيث الغرامات المالية الانضباطية في دوري أدنوك للمحترفين، إذ بلغت غراماته 240 ألف درهم، خلال الموسم 2023-2024 الذي انتهى بحصد «الإمبراطور» اللقب، بعد تصدره قائمة ترتيب الفرق برصيد 67 نقطة، بفارق تسع نقاط عن شباب الأهلي الذي حلَّ في المركز الثاني.

كما بلغت أعلى عقوبة في الموسم بحق نادي الوصل أيضاً، بتغريمه 70 ألف درهم، لقيام جماهيره بالتلفظ بألفاظ غير لائقة على جمهور الفريق المنافس، وجاءت أقل عقوبة تجاه مدير فريق الإمارات، هادف سيف بتغريمه 4000 درهم، للتذمر والاعتراض على قرارات الحكم.

وحلَّ في المركز الثاني في إجمالي الغرامات الانضباطية كل من ناديي شباب الأهلي والشارقة بمبلغ 80 ألف درهم لكل منهما، ثم عجمان في المركز الثالث بتغريمه 55 ألف درهم، كما تم تغريم الوحدة والبطائح بـ50 ألف درهم لكل منهما، ثم اتحاد كلباء بغرامة بلغت 40 ألف درهم، يليه كل من العين والجزيرة بتغريم كل منهما 20 ألف درهم، وغرامة لفريق خورفكان 10 آلاف درهم، وأخيراً فريق الإمارات بغرامة 4000 درهم.

وخلت سجلات أندية النصر وحتا وبني ياس من أي غرامات مالية انضباطية هذا الموسم على صعيد دوري المحترفين.

وبلغ إجمالي الغرامات 649 ألف درهم، وفق إحصائية رصدتها «الإمارات اليوم» بالاستناد إلى الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم، وبالعودة إلى تفاصيل القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط في اتحاد الكرة بحق أندية الدوري، بسبب سلوك لاعبيها وجماهيرها بتصرفات فعلية داخل الملعب.

عقوبات الوصل

وجاءت تفاصيل عقوبات الوصل بتغريم النادي 20 ألف درهم، لقيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل على جماهير الفريق المنافس، والنزول إلى أرض الملعب، وغرامة أخرى 20 ألف درهم للسبب نفسه في الدور الثاني، كما تم أيضاً تغريم نادي الوصل 40 ألف درهم، لقيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل في الملعب وتجاه لاعبي الفريق المنافس، وأيضاً تغريم النادي 30 ألف درهم أخرى، لقيام جماهيره بإشغال القنابل الدخانية وإلقاء عبوات السوائل والتلفظ على حكم المباراة، وتم كذلك تغريم النادي 70 ألف درهم، لقيام جماهيره بالتلفظ بألفاظ غير لائقة على جمهور الفريق المنافس، وتم كذلك تغريم النادي مبلغ 60 ألف درهم، لقيام جماهيره بإشعال عبوات دخانية.

شباب الأهلي والشارقة

وعلى صعيد نادي شباب الأهلي، فقد تم تغريم لاعب شباب الأهلي وليد عباس 50 ألف درهم، لاعتدائه على لاعب بالفريق المنافس، وتغريم النادي 10 آلاف درهم، لقيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل على جماهير الفريق المنافس وإشعال العبوات الدخانية، وتم أيضاً تغريم النادي 20 ألف درهم، لقيام جماهيره بإدخال لافتات غير معتمدة من رابطة المحترفين والخروج عن الروح الرياضية.

كما جرى تغريم نادي الشارقة 20 ألف درهم، لقيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل على لاعبي وجماهير الفريق المنافس، ومنع مدرب الفريق الروماني اولاريو كوزمين من مرافقة الفريق في مباراة واحدة وتغريمه 20 ألف درهم، للتلفظ على حكم المباراة، كما تمت معاقبة لاعب الفريق خالد توحيد بإيقافه مباراة واحدة وتغريمه 40 ألف درهم، للإساءة لحكم المباراة عبر وسائل الإعلام.

4 آلاف درهم عقوبة التذمر

وتم تغريم نادي عجمان 35 ألف درهم، لحصول لاعبيه على سبع إنذارات في مباراة واحدة، فيما تم تغريم إداري الفريق محمد حسين جمعة بـ20 ألف درهم للتلفظ على حكم المباراة. وبالنسبة لنادي الوحدة فقد تم تغريم لاعب الفريق آلان ماركيز 50 ألف درهم، للاعتداء على لاعب الفريق المنافس.

وكذلك تغريم لاعب نادي البطائح الفارو دي اليفيرا 50 ألف درهم وإيقافه مباراة واحدة، للاعتداء على لاعب الفريق المنافس.

وعلى صعيد نادي اتحاد كلباء فقد تم تغريم مدرب الفريق فرهاد مجيدي 20 ألف درهم، لمحاولة اعتدائه على حكم المباراة، وتغريم النادي 20 ألف درهم لقيام أحد جماهيره برمي الحذاء «النعال» على لاعب الفريق المنافس.

وبالنسبة لنادي الجزيرة فقد تمثلت العقوبة في منع مشرف فريق الجزيرة محمد سالم العنزي من مرافقة الفريق في مباراة واحدة، وتغريمه 20 ألف درهم، للتلفظ على حكم المباراة.

وتم تغريم نادي العين 20 ألف درهم، لقيام جماهيره بالتلفظ على حكم المباراة.

فيما تم تغريم لاعب خورفكان مسعود سليمان 10 آلاف درهم للنزول إلى الملعب والاحتفال مع اللاعبين بعد طرده.

وتم تغريم نادي الإمارات ممثلاً في مدير الفريق هادف سيف 4000 درهم، للتذمر والاعتراض على قرارات الحكم.

سجلات النصر وحتا وبني ياس خلت من العقوبات.



