جورجيا تعانق التاريخ بجدراة والبرتغال "خسارة وصدارة"

الرياص - اسماء السيد - جلسنكيرشن (ألمانيا): البرتغال "خسارة وصدرة"، فيما نجحت جورجيا في معانقة التاريخ الكروي بجدارة، هذا هو ملخص مباراة البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو، وجورجيا بزعامة النجم المتألق كفاراتسخيليا الذي قاد منتخب بلاده لأول فوز في التاريخ الكروي الجورجي، في أي بطولة كبرى، واللافت في الأمر أن منتخب جورجيا تأهل للدور المقبل في الوقت الذي يشارك في بطولة أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

الفوز الجورجي تحقق على حساب البرتغال، بنتيجة (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الأخيرة من دور المجموعات ليورو 2024، وسجل ثنائية جورجيا خفيشا كفاراتسخيليا (الدقيقة 2) وجيورج ميكوتادزي من ركلة جزاء (الدقيقة 57).

بهذا الفوز، رفع المنتخب الجورجي رصيده إلى 4 نقاط بالمركز الثالث ويتأهل للدور القادم من مركزه، بينما تجمد رصيد البرتغال عند 6 نقاط بالصدارة.

وفي المباراة الثانية فعلها الأتراك وحققوا فوزاً مهماً على التشيك بهدفين لهدف، ليضمن الأتراك التأهل في المركز الثاني خلف البرتغال وبنفس الرصيد من النقاط "6 نقاط لكل منهما"، وودع المنتخب التشيكي البطولة وفي رصيده نقطة واحدة.

وبذلك تتأهل البرتغال وتركيا وجورجيا، بعد أن أصبح رصيد المجموعة السادسة كالتالي:

1- البرتغال: 6 نقاط

2- تركيا: 6 نقاط

3- جورجيا: نقاط

4- تشيكيا: نقطة واحدة