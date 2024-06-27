شكرا لقرائتكم خبر عن ايبا فاروق يقودان هجوم مودرن فيوتشر أمام الجونة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة الجونة بالجولة 28 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل مودرن فيوتشر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: باسم علي، محمود رزق، علي الفيل ، جوناثان نجويم

الوسط: غنام محمد ، أحمد كباكا، عمرو السيسي، محمد فاروق، علي زعزع

الهجوم: أرنولد ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمد محمود، الحاجي باري، طارق طه، علي ياسر، عمر وائل، أحمد عاطف، خالد رضا، محمد نصير

ويحل بعد قليل وفي تمام الساعة الرابعة مساءً فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على نظيره فريق الجونة على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الاسبوع ال٢٨ من دوري نايل.