الامارات | مواعيد الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا بتوقيت الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتركز الأنظار على انطلاقة الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024 المقامة حالياً في ألمانيا، بعد تأهل 16 منتخباً لإكمال مشوار المنافسة نحو اللقب.

وتالياً مباريات المرحلة المقبلة بتوقيت الإمارات:



مباريات ثمن النهائي

السبت

سويسرا - إيطاليا 20:00

ألمانيا- الدنمارك 23:00

الأحد

إنجلترا - سلوفاكيا 20:00

إسبانيا - جورجيا 23:00

الإثنين

فرنسا - بلجيكا 20:00

البرتغال - سلوفينيا 23:00

الثلاثاء

رومانيا - هولندا 20:00

النمسا - تركيا 23:00