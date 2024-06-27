تفاصيل جلسة كولر مع نجم الاهلي المنبوذ

عقد كريم الدبيس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، جلسة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني خلال الفترة الأخيرة للاستفسار بشأن عدم مشاركته.

وتسيطر حالة من الغضب على كريم الدبيس، الظهير الأيسر للنادي الاهلي، بسبب تجميده وعدم مشاركته في المباريات خلال الفترة الماضية، على الرغم من إصابة علي معلول، الظهير الأيسر الأساسي، وعدم وجود بديل آخر يجيد اللعب بالقدم اليسرى في هذا المركز.

اضطر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، إلى توظيف كريم فؤاد في تشكيلة الفريق في مركز الظهير الأيسر منذ إصابة معلول، متجاهلاً إعطاء الفرصة للدبيس، مما أثار غضب اللاعب ورغبته في معرفة أسباب عدم مشاركته.

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يسعى الدبيس إلى معرفة الأسباب التي تمنعه من المشاركة في المباريات، لمعالجة أي نواقص قد تعيقه، والعودة إلى حسابات الجهاز الفني مرة أخرى.

وطالب كولر اللاعب أن يركز في التدريبات الجماعية خلال الفترة الأخيرة، من أحل تعزيز آماله في العودة إلى الحسابات والمشاركة في مباريات الفريق مرة أخرى.