جوميز يحسم مصير زيزو من المشاركة في أولمبياد باريس 2024

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موافقة البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك على مشاركة أحمد سيد زيزو مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد باريس القادمة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “ميكالي طلب ضم أحمد سيد زيزو من الزمالك، وجوزيه جوميز وافق مبدأيًا على ضمه، واللاعب مرحب بالانضمام إلى المنتخب الأوليمبي في أولمبياد باريس 2024.

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وأضاف: “زيزو أول اللاعبين الذين تم الاستقرار على مشاركتهم في أولمبياد باريس القادمة، والأمر منتهي بالنسبة للاعب”.

واختتم: “محمد صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه لن يشاركوا مع المنتخب الاوليمبي في أولمبياد باريس 2024 بسبب رفض أنديتهم المشاركة في البطولة، خاصة وأنها ستكون في فترة الإعداد للموسم الجديد”.

وأوقعت قرعة أولمبياد باريس 2024 المنتخب الأوليمبي في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزباكستان وجمهورية الدومنيكان.

ويعد المنتخب المصري أنجح المنتخبات الإفريقية والعربية مشاركة في الأولمبياد برصيد 13 مشاركة من قبل.