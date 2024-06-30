قرار عاجل في الاهلي ضد كهربا

أكد الإعلامي أحمد شوبير على أن هناك حالة غضب من قبل الجهاز الفني للنادي الاهلي بقيادة مارسيل كولر من محمود كهربا مهاجم الفريق الأول.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “كولر اجتمع مع الجهاز الفني له عقب مباراة فاركو بعد خروجه من مران المستبعدين، وأكد على أن اللاعب لم يكن سيشكو من أي آلام حال تم إشراكه في المباراة كبديل”.

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وأضاف: ” بعض الناس تقول أنه لا توجد أزمة مع كهربا في الاهلي، ولكن هناك أزمة بالفعل مع اللاعب، والجهاز الفني للأحمر سيتخذ قرارًا عاجلًا بمعاقبة اللاعب وفقًا للائحة النادي”.

وتابع: “أنا مستغرب جدًا من موقف كهربا، خاصة وأن موديست سيرحل خلال ساعات قليلة عن الفريق، واللاعب سيحصل على فرصته كاملة مع النادي رفقة وسام أبو علي”.

وأكمل: “جماهير الاهلي تدعم كهربا وتسانده، ولكنها تفضل مصلحة النادي عن أي لاعب، والأمور قد تتغير وقد لا يجد كهربا هذا الدعم من الجماهير خلال الفترة المقبلة”.

واختتم: “كهربا افتعل أزمة من غير داعي، ويجب عليه أن ينظر لمحمد مجدي قفشة اللاعب صبر واجتهد حتى حصل على فرصته وأصبح نجم مباراة الداخلية قبل الأخيرة، وهو سبب فوز الاهلي في المباراة”.