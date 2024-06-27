أغنى رجل في مصر يشتري حصة في يوفنتوس الإيطالي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من تورينو: كشفت بيانات رسمية، عن شراء الملياردير المصري، ناصف ساويرس، أغنى رجل أعمال في مصر، حصة في الشركة المالكة لنادي يوفنتوس الإيطالي، وهو التحرك العالمي الثاني له في مجال الاستثمار في الأندية الأوروبية الشهيرة، فهو مالك نادي أستون فيلا الانجليزي الذي يتنافس في البريميرليغ.

وأظهر الموقع الرسمي لشركة أيكسور - Exor المالكة لنادي يوفنتوس وجود الملياردير ناصف ساويرس ضمن أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وربح الملياردير المصري ناصف ساويرس نحو 270 مليون دولار منذ بداية العام الحالي، ويحتل المركز 297 ضمن أكبر أثرياء العالم.

وقفزت ثروة ناصف ساويرس إلى 8.68 مليار دولار بحلول بداية تداولات اليوم الخميس 27 يونيو 2024.

وذكرت الشركة المالية لنادي يوفنتوس على موقعها على الإنترنت، أن مجلس شركاء Exor هو مجموعة من قادة الأعمال الناجحين للغاية الذين يمثلون مجموعة واسعة من الشركات والجنسيات والخلفيات والخبرات.

يذكر أن ناصف ساويرس مهتم بالاستثمار الرياضي، وهو مالك نادي أستون فيلا أحد أندية الدوري الإنكليزي الممتاز "البريميرليغ".