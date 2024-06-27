ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز المصري على الإسماعيلي

نقدم لكم ترتيب الدوري المصري بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي أمام نظيره الإسماعيلي، بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة 28.

كما شهد اليوم الخميس، إقامة لقائين أيضًا، حيث فاز فريق مودرن فيوتشر بهدفين مقابل لا شيء أمام نظيره الجونة.

فيما حقق فريق زد أمام نظيره طلائع الجيش، بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي:

1-بيراميدز برصيد 62 نقطة

2- الاهلي 45 نقطة

3- المصري 45

4- زد 41

5- مودرن فيوتشر 41

6- إنبي 40

7- سموحة 39

8- سيراميكا كليوباترا 37

9- الاتحاد السكندري 36

10- طلائع الجيش 34

11- الزمالك 31

12- الإسماعيلي 31

13-الجونة 31

14- البنك الاهلي 27

15- فاركو 25

16- بلدية المحلة 22

17- المقاولون العرب 19

18- الداخلية 18