قرار جديد من الزمالك بشأن مباراة سيراميكا كليوباترا

قرر نادي الزمالك، مساء اليوم الخميس، انتظام الفريق الأول للكرة في معسكر مغلق غدًا الجمعة، استعدادًا لمباراة فريق سيراميكا كليوباترا، المُقررة يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأخطرت إدارة النادي الجهاز الفني بقيادة جوزيه جوميز ومدير الكرة بالقرار عقب نهاية مران اليوم الخميس.

وجاء قرار الدخول في المعسكر تحسبا لخوض مباراة سيراميكا، على الرغم من عدم اتخاذ قرار رسمي بشأن ذلك حتى الآن.

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انتهى اجتماع إدارة نادي الزمالك اليوم، دون إعلان قرار رسمي بشأن خوض مباراة سيراميكا ومن عدمها.

كان الزمالك قد اعتذر عن خوض مباراته ضد الأهلي في الجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز اعتراضا على الأداء التحكيمي وبعض الأمور التنظيمية في المسابقة.

من المقرر أن يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم السبت المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وقررت رابطة الأندية المحترفة اعتبار الزمالك مهزوما بنتيجة 2-0 في مباراة الاهلي وخصم 3 نقاط من الفريق بسبب الانسحاب.