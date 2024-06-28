منتخب أوروجواي يقسو علي بوليفيا بخماسية في كوبا أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب أوروجواي فوزًا كبيرًا علي نظيره منتخب بوليفيا ، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما فجر الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

بهذا الفوز واصل منتخب أوروجواي فوزه الثاني في البطولة، بعدما استهل مشواره في بطولة كوبا أمريكا 2024، بفوز على بنما بثلاثية مقابل هدف.

ليتصدر منتخب أوروجواي جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات كوبا أمريكا 2024 برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل منتخب بوليفيا الترتيب بلا نقاط.



أهداف مباراة أوروجواي وبوليفيا

أفتتح منتخب أوروجواي التسجيل عن طريق اللاعب فاكوندو بيليستري في الدقيقة الـ8 من عمر المباراة، ثم سجل مهاجم ليفربول داروين نونيز الهدف الثاني في الدقيقة 21 لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب الأوروجواي بهدفين دون رد.

في الشوط الثاني سجل ماكسيميليانو أرواخو الهدف الثالث في الدقيقة 77، ثم سجل لاعب ريال مدريد فيديريكو فالفيردي الهدف الرابع في الدقيقة 81، وأختتم رودريجو بيتناكو التهديف بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.



تشكيل منتخب أوروجواي ضد بوليفيا

حراسة المرمى: روشيت

خط الدفاع: نانديز - أوليفيرا - رونالد أراوخو - ماتياس فينا

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - مانويل أوجارتي - دي لا كروز

وفي الهجوم: فاكوندو بيليستري - داروين نونيز - أراوجو.