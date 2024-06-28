تعرف على غيابات الأهلي ضد فاركو في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فاركو، في السابعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقات الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الفريق، 7 لاعبين بارزين في اختيارات مارسيل كولر المدير الفني للفريق، وهم، كريم الدبيس، رضا سليم، أحمد نبيل كوكا، حمزة علاء، كريم نيدفيد، مصطفى مخلوف، علي معلول.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى، محمد الشناوي

خط الدفاع، محمد هاني، عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، كريم فؤاد

خط الوسط، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور

خط الهجوم، حسين الشحات، أحمد عبد القادر، محمود كهربا (وسام أبو علي)

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