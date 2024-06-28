شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وفاركو الليلة فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الأهلى مع فاركو باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..

س: ماهو ترتيب الأهلى وفاركو فى جدول الدوري؟

ج: يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز فى 14 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 42 هدفاً وتلقت شباكه 18.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر فى جدول الدوري برصيد 25 نقطة، بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 38.

س:ماذا فعل الأهلى وفاركو فى آخر ظهور بالدوري المصري؟

ج: فاز الأهلى على الداخلية بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالدورين قبل أن يحقق فوزاً اعتبارياً على الزمالك بهدفين دون رد، لرفض الفارس الأبيض خوض مباراة القمة، فيما فاز فاركو على الاتحاد السكندري بهدف دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الأهلى وفاركو؟

ج :التقى الأهلى مع فاركو في 5 مباريات حقق المارد الأحمر 4 انتصارات وتعادل في لقاء وحيد وسجل لاعبيه 11 هدفا وتلقت شباكه 3 أهداف، وانتهت آخر مباراة بين الفريقين بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

س: من يدير مباراة الاهلى وفاركو تحكيمياً؟

ج: يدير لقاء الأهلي وفاركو، في الجولة 28 من عمر الدوري المصري الممتاز الحكم نادر قمر الدولة، ويعاونه الثنائي هشام الدسوقي وأحمد عادل عبد الفتاح، والحكم الرابع مصطفى شهدي ، ويتواجد على تقنية الفيديو، الحكم محمد الحنفي ويساعده مصطفى عطية.

س: ما هى غيابات الأهلى أمام فاركو الليلة بالدوري؟

ج: يغيب عن صفوف الأهلي في مباراة فاركو الليلة كل من بيرسى تاو وعمر كمال عبد الواحد وعلي معلول ومصطفى مخلوف للإصابة، وحمزة علاء ورضا سليم وكريم الدبيس وكريم نيدفيد وكريستو وأحمد نبيل كوكا ومحمود متولى لوجهة نظر فنية.

قائمة الأهلي شهدت عودة الرباعي: "محمد الشناوي، مروان عطية، محمد عبد المنعم ووسام أبو علي"، الذين تم استبعادهم من مباراة الداخلية الأخيرة.