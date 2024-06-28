شكرا لقرائتكم خبر عن حسام أشرف فى صدارة هدافى الدوري المصري قبل مباريات الجولة الـ"28" والان مع تفاصيل الخبر

حافظ حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، على انفراده بتصدر جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز قبل استكمال منافسات الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة اليوم.

وتستكمل اليوم، الجمعة، منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، بإقامة 3 مباريات تجمع المقاولون العرب مع البنك الاهلى بينما يستضيف الأهلى منافسه فاركو ويلاقى سموحة نظيره بيراميدز.

وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل، خاصة بعد تقديمه مستوى جيدا خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 12 هدفا يتصدر بها جدول ترتيب الهدافين.

حسام أشرف لاعب بلدية المحلة المعار من الزمالك مازال فى الصدارة بعدما سجل 12 هدفا و 2 اسيست في 26 مباراة في الدوري.

قائمة هدافى الدوري المصري

1_حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا

2_ مايلى ، بيراميدز ، 11 هدفا

3- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف

4_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 9 أهداف

5- حسام حسن ، سموحة ، 9 أهداف