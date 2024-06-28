بعد انسحاب الزمالك من القمة.. الأهلي يعتذر عن مانشيت "الهروب الكبير"

الشارقة - اميمة ياسر - اعتذر إبراهيم المنيسي، رئيس تحرير مجلة الأهلي لنادي الزمالك، عن غلاف العدد الأخير للمجلة.

وعنونت مجلة الأهلي في عددها الأخير: "الهروب الكبير"، إشارة إلى انسحاب الزمالك فى لقاء قمة الدوري المصري أمام الفريق الأحمر بالجولة السابعة والعشرين.

ورفض الزمالك خوض المباراة بسبب ما وصفه في بيان رسمي بـ“الظروف القهرية" لغياب مبدأ تكافؤ الفرص.

وقال إبراهيم المنيسي، فى بيان نشره على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، "نجد لدينا من الشجاعة والمسؤولية والأمانة ما يكفي للاعتذار عن أي تقدير غير دقيق للموقف الحالي في الأزمة الرياضية الناشبة بالكرة المصرية، وهو الموقف الذى عمد معه البعض عن غرض لإذكاء روح التعصب والوقيعة بين أبناء الأسرة الرياضية الواحدة، استغلالًا لموقف أو إثارة لفتنة كنا دائمًا أول من يحذر منها ويتصدى لصناعها.. فلن نكون يومًا في صف من يرمى الملح على الجرح".

وأضاف، "الأهلي الذى بادر مجلس إدارته بزيارة شقيقه نادى الزمالك والاستقبال الطيب اللائق الذى قدمه مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب على نحو يليق بمكانة الناديين وتأثيرهما الكبير فى الحركة الرياضية والجماهيرية، هو دومًا الأهلي الذى يضطلع بدوره القيمي ورسالته التوعوية".

وأعلن مجلس الأهلي تقليص العدد المطبوع لمجلة النادي والبدء في تحويلها للنسخة الإلكترونية.