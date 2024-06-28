شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 28 - 6 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 28 - 6 - 2024، العديد من الأخبار المهمة، جاء في مقدمتها: الزمالك يتجه لفندق إقامة معسكر الاستعداد لمواجهة سيراميكا، والبنك الأهلي يفوز على المقاولون العرب برباعية فى الدورى، وميكالى يغلق ملف استدعاء محمد صلاح للأولمبياد.. ويطلب ضم مرموش.

الزمالك يتجه لفندق إقامة معسكر الاستعداد لمواجهة سيراميكا

تتجه حافلة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى فندق إقامة معسكر الإعداد لمواجهة سيراميكا المقرر لها غدًا السبت باستاد القاهرة الدولى.

بنفس نتيجة الدور الأول.. الأهلى يهزم فاركو بثنائية "الشحات"

نجح فريق الأهلي في الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد القاهرة..

إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز بسبب حريق أعمدة الإنارة بإستاد الإسكندرية

قرر الحكم محمد سلامة، إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز عقب انتهاء المدة القانونية والمقدرة بـ 20 دقيقة، وعدم رجوع الإنارة مرة أخرى وذلك بعد أن نشب حريق بأعمدة الإنارة ومدرجات استاد الإسكندرية.

السيطرة على حريق بأعمدة إنارة استاد الإسكندرية أثناء لقاء سموحة وبيراميدز

نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق بأجزاء من أعمدة الإنارة ومدرجات ستاد الإسكندرية أثناء لقاء سموحة وبيراميدز في اللقاء الذى يجمعهما حاليًا

مجموعة نارية لمنتخب الكرة الطائرة الشاطئية للسيدات فى أولمبياد باريس

أجريت منذ قليل قرعة الكرة الطائرة الشاطئية للسيدات فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي ستقام خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل.

البنك الأهلي يفوز على المقاولون العرب برباعية فى الدورى.. فيديو

فاز فريق البنك الأهلى على المقاولون العرب بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد عثمان أحمد عثمان.

ميكالى يغلق ملف استدعاء محمد صلاح للأولمبياد.. ويطلب ضم مرموش

أغلق روجيريو ميكالى، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، ملف استدعاء النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى بعد تمسك ناديه الإنجليزى به.

تقارير قطرية تؤكد توقيع يوسف أيمن للأهلي لمدة سنة على سبيل الإعارة

أكد الصحفي القطري محمد الكعبي توقيع يوسف أيمن عقود انتقاله للنادي الأهلى المصري لمدة سنة على سبيل الإعارة، مشيرا إلى أن اللاعب وقع العقود اليوم الجمعة.

صعوبة لحاق الجزيرى وشيكابالا وفتوح بمباراة الزمالك أمام سيراميكا غداً

اقترب محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد فتوح وسيف الدين الجزيرى ثلاثى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من الغياب عن صفوف الفريق في مباراة سيراميكا المقبلة.

تأكد غياب مصطفى محمد عن أولمبياد باريس 2024 بسبب الإصابة

تأكد غياب مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي عن منتخب مصر الأولمبى فى أولمبياد باريس 2024 بسبب الإصابة.