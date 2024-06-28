كولر ينفجر غضبًا ويشتكي من تلاحم مباريات الاهلي

انفجر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، غضبًا واشتكى من تلاحم مباريات القلعة الحمراء في المسابقة المحلية.

وحقق الاهلي الفوز بهدفين مقابل هدف أمام نظيره فاركو، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الجمعة.

وأشار كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة فاركو إلى أن ما يحدث هو أمر غريب عليه أن يتم خوض أكثر من 75% من مباريات الدوري في خلال شهرين بينما باقي العام بدون مباريات.

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وشدد على أن الاهلي يلعب مباراة كل 3 أيام وهو ما يجعله غير قادر على منح اللاعبين فرصة من أجل الاستشفاء والتدريب بشكل صحيح في ظل توالي المباريات.

وأكد أن لاعبو الاهلي يبذلون جهود مضاعفة وليس لديهم فرصة للراحة مشيرًا إلى أنه في فترات التوقف الدولي يذهب 18 لاعب من الفريق للانضمام للمنتخب وهذا حق المنتخب أن يبحث عن الفوز بالمباراة.

وتابع: “نظرًا لوجود عدد كبير من لاعبي الاهلي في المنتخب فإن منهم من يقضي أكثر من سنة دون أن يحصل على إجازة مما تسبب تراجع المستوى بهذا الشكل “.