سخرية وهجوم من جماهير الاهلي والزمالك بعد بيان إداراة الأبيض بالتراجع عن الانسحاب

سخر بعض من جماهير الاهلي والزمالك، بعد إعلان الأبيض بيانًا هامًا يفيد فيه إنه يتراجع عن الانسحاب، وسيستكمل بطولة الدوري المصري مرة آخرى.

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بياناً رسميًا للكشف عن موقفه بشأن استكمال مباريات الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك في وقت سابق أعلن رفضه خوض مباريات الدوري المصري، وطالب بخوض باقي الفرق لمؤجلاتها في المسابقة.

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ولم يلعب الزمالك مباراته أمام الاهلي في قمة الدوري المصري، وتم اعتماد فوز المارد الأحمر بنتيجة 2-0، وتم خصم 3 نقط من الأبيض.

وعلق مشجعي الاهلي والزمالك على بيان نادي القلعة البيضاء، غبر موقع التواصل “إكس”:” مجلس إدارة متخاذل”.

وعلق آخر:” مجلس إدارة لا يمثلنا ولا يختلف كثيرًا عن الآخرون”.

بينما سخر مشجع للاهلي:” شكرًا على الثلاث نقاط التي منحتوها لنا”.

وأضاف آخر:” قرارات سلبية لا يقبلها محب للكيان”.