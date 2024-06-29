الاهلي يكشف تفاصيل حالة المصابين

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تفاصيل حالة المصابين بعد مباراة فاركو في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الاهلي قد حقق الفوز أمام نظيره فاركو، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، أمس الجمعة.

وأوضح جاب الله أن أكرم توفيق لاعب ‏الاهلي، تعرض لكدمة في الركبة خلال مشاركته أمام فاركو، وسيقوم بعمل الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة من أجل الاطمئنان على حالته.‏

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وأشار جاب الله إلى أن علي معلول بدأ في ‏المرحلة الأولى من التأهيل، حيث أنه يعاني في الوقت الحالي من الإصابة في وتر أكيلس وسوف يخضع لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة.

أما بيرسي تاو، فأكد أنه يعاني من إصابة بشد من ‏الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، ويخوض المرحلة الثانية في برنامجه التأهيلي. ‏

وشدد على أن عمر كمال يعاني من شد في العضلة الأمامية، وسوف يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال فترة زمنية قصيرة.‏